Посреди леса обнаружен кит: загадочная смерть озадачила местных жителей

В Бразилии расследуют загадочную гибель млекопитающего посреди леса. Жители озадачены данным происшествием.

Кит был обнаружен на побережье острова Маражо в бразильском штате Пара. Горбатый кит получил свое название, так как при манере плавания он выгибает спину, которая смахивает на горб. Млекопитающее, обнаруженное посреди леса, достигает 11 метров в длину, а в ширину – 6 метров.

Обнаружили его сотрудники здравоохранения, санитарии и окружающей среды, чем были шокированы, ведь киты обитают на глубине до 3675 метров, а не среди лесной поляны.

В результате произошедшей ситуации ведомство организовали группу исследователей. Им предстоит выяснить какая причина привела к гибели млекопитающее, и каким образом кит оказался на таком расстоянии от воды. При первом осмотре никаких внешних повреждений биологи не обнаружили.

На данный момент горбатого кита готовят к вскрытию, чтобы установить все причины и назвать окончательную версию случившегося.