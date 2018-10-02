Неизвестный захватил летевший в Дубай самолет и взял двух человек в заложники

Сегодня, 17:19 \\ Происшествия

Самолет, летевший из Дакки в Дубай, совершил экстренную посадку в городе Читтагонг в Бангладеше. Мужчина согласился отпустить пассажиров, но требует, чтобы ему предоставили возможность поговорить с премьер-министром Бангладеша.

Неизвестный захватил самолет, летевший в Дубай. Он взял двух человек в заложники. По данным СМИ, мужчина не отпустил двух членов экипажа, остальным он позволил покинуть самолет. Сообщается, что в салон самолета во время промежуточной посадки проникли неизвестные. Террорист держит людей в заложниках, а промежуточная посадка стала экстренной, передают СМИ Бангладеша.

Полиция уже сообщила, что команду самолета и пассажиров успешно вывели. Преступник пока что не обезврежен. Что именно он хочет сказать премьер-министру Бангладеша и есть ли у него взрывчатка – пока что не сообщается. В аэропорту Шах-Аманат, где стоит захваченный мужчиной самолет, работают правоохранители.

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Автор - Анна Пушкина
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