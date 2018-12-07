Были заняты: женщина в роддоме Хабаровска родила на полу, не дождавшись врачей

Следственный комитет уже проводит проверку в роддоме Хабаровска, где женщина была вынуждена рожать на полу самостоятельно. В медицинское учреждение ее доставили 6 февраля на машине скорой помощи.

35-летняя жительница Хабаровска была помещена в предродовую палату. Однако вместо того, чтобы рожать с помощью врачей, пациентке пришлось делать это самостоятельно. По предварительным данным, известно, что сотрудники медучреждения слышали, что женщина рожает, однако, не могли прийти ей на помощь, поскольку были заняты в операции. От боли пациентка упала на пол. Уже на крик младенца в палату прибежала акушер, которая попросила ее самостоятельно дойти до кресла, чтобы сесть в него. Жительница Хабаровска не стала спускать такое поведение и обратилась в полицию. Известно, что в настоящее время мать и ребенка уже выписали, их состоянию ничего не угрожает.

В сети пользователи пришли в негодование, они заявили, что «вся медицина сейчас такая». Однако в обсуждение вмешался представитель профессии врачей и объяснил, что сам он работает в негосударственном учреждении, где «отношение к пациентам за их деньги более чем достойное. Пользователь отметил: «Пора привыкать к тому, что в этом государстве медицина бесплатна только формально».

Однако правоохранительные органы заинтересовались возмутительным инцидентом в роддоме №2. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление признаков оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что сотрудники Следственного комитета после установления всех фактов смогут дать юридическую оценку произошедшего события и ответить на вопрос, почему хабаровчанка рожала на полу, не дождавшись ни одного медика. По результатам оценки действий медицинского персонала будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.