Живая начинка: В Новокузнецке продают конфеты с живыми червями

В магазине популярной торговой сети в Новокузнецке житель города приобрел конфеты с живыми червями.

О своей неожиданной и совсем неаппетитной находке житель Новокузнецка сообщил через новостную группу «Новокузнецк ОНЛАЙН» в социальной сети Вконтакте. Для убедительности пользователь прикрепил к записи несколько фотографий купленных конфет. Пользователь отметил, что конфеты куплены на развес в магазине, расположенном рядом со школой. Он также добавил, что допускает невиновность магазина, осуществляющего реализацию конфет.

Однако другие жители города мгновенно отреагировали на совсем не неожиданную для них новость. По словам других пользователей, этот случай далеко не первый для магазина данной торговой сети. Напротив, это уже стало «обычной историей», поэтому многие недоумевают, почему магазин после многочисленных жалоб и нарушений до сих пор спокойно работает. Как отметили некоторые горожане, «червяк – самое полезное», что есть в составе этих конфет. Также одна из дительниц города определила, что червь является шоколадкой огнёвкой, которая появляется в шоколадных изделиях из-за нарушения норм хранения или истечения срока годности продукта.

Новость была опубликована 23 февраля, однако представители торговой сети пока никак не прокомментировали данную ситуацию.