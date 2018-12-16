Проклятое здание: В Магнитогорске жильцов дома, пострадавшего от обрушения, ночью эвакуировали из-за пожара

Сегодня, 09:54 \\ Происшествия

Ночью в Магнитогорске жильцов дома, пострадавшего 31 декабря от взрыва бытового газа, спешно эвакуировали спасатели. Причиной эвакуации стал пожар.

Как сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области, ночью пожарную службу оповестили о вспыхнувшем пожаре в торговом центре, пристроенном к печально известному жилому дому на улице Карла Маркса. В результате возгорания в торговом центре «Зори Урала» многоэтажка была сильно задымлена. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на вызов, эвакуировали из 11 и 12 подъездов дома более 60 жильцов, 11 из которых были детьми. Сообщается, что для эвакуированных жильцов городская администрация выделила два автобуса, в которых люди могли согреться и дождаться возвращения в свои квартиры.

Пожар был быстро локализован и ликвидирован. В результате после проветривания дома сотрудники МЧС позволили людям вернуться, убедив, что им ничего не угрожает. Сообщается, что никто не погиб и не пострадал.

В МЧС отметили, что следственные органы займутся выяснением обстоятельств происшествия. Для этого в город направили испытательную пожарную лабораторию.

Жители города уже выдвинули свои версии случившегося во время обсуждения инцидента в городской группе Вконтакте «Новости Магнитогорска». Так, по мнению некоторых горожан, кто-то намеренно устроил поджог в торговом центре, пристроенном к злополучному дому, обрушение в котором унесло жизни стольких людей в канун Нового года. По их версии, кому-то «уж очень мешает» дом, который не снесли полностью после взрыва газа, поэтому жильцов решили «выкурить» из него таким методом. Также, многие увидели в этом инциденте «аномалию» и «проклятие».

Обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря, когда практически все жильцы ещё спали. Жертвами взрыва бытового газа и последовавшего за ним обрушения стали 39 человек.

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