На КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался на мине гражданский автомобиль

Сегодня, 06:50 \\ Происшествия

На контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе днем 23 февраля гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине. Выжить удалось только одному человеку.

Как сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, подрыв гражданского автомобиля произошёл около 14:00 возле КПВВ «Еленовка», расположенного на линии соприкосновения сторон в Донбассе, в результате наезда на противотанковую мину. Водитель микроавтобуса скончался на месте. Позже в больнице умерла и госпитализированная в тяжёлом состоянии пассажирка. В выживших остался один мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Александр Казачук, выживший при взрыве, рассказал Пятому каналу, что он вместе с матерью ездил за пенсией на Украину. Взрыв произошёл на обратном пути, когда они проезжали разделительную полосу между блокпостами. По его словам, прозвучал громкий хлопок, а после он уж очнулся в пяти метрах от горящих обломков микроавтобуса. Свою мать он увидел под машиной.

В Сети уже появилось видео в место трагедии, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по кадрам, микроавтобус оказался просто «разорван» от взрыва противотанковой мины. Александру Казачуку сообщили, что он просто «родился в рубашке».

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

"Краснеют, но интересно": в Улан-Удэ сотрудники полиции на 23 февраля получили в подарок стриптиз

Сотрудники отделения полициив Улан-Удэ очень «весело» отметили 23 февраля, вместе со стриптизершей. И вроде все были довольны, и все бы ничего, но после публикации видеозаписи в паблике «Омбудсмен...

Ребёнок не обманет: Дочь Виктории Бони раскрыла обман матери

Боня водит за нос своих подписчиков и делает всё для того, чтобы дочь не проговорилась.

В Самаре отчаявшаяся вдова привезла гроб с покойным мужем под здание правительства

 Мужчина скончался около 2 недель назад, но конфликт между ритуальными службами помешал...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

Во Владивостоке моряки спасли собак с дрейфующей льдины

 На днях во Владивостоке произошло необычное происшествие. Жители заметили, как порывы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ