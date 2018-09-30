На КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался на мине гражданский автомобиль

На контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в Донбассе днем 23 февраля гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине. Выжить удалось только одному человеку.

Как сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, подрыв гражданского автомобиля произошёл около 14:00 возле КПВВ «Еленовка», расположенного на линии соприкосновения сторон в Донбассе, в результате наезда на противотанковую мину. Водитель микроавтобуса скончался на месте. Позже в больнице умерла и госпитализированная в тяжёлом состоянии пассажирка. В выживших остался один мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Александр Казачук, выживший при взрыве, рассказал Пятому каналу, что он вместе с матерью ездил за пенсией на Украину. Взрыв произошёл на обратном пути, когда они проезжали разделительную полосу между блокпостами. По его словам, прозвучал громкий хлопок, а после он уж очнулся в пяти метрах от горящих обломков микроавтобуса. Свою мать он увидел под машиной.

В Сети уже появилось видео в место трагедии, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по кадрам, микроавтобус оказался просто «разорван» от взрыва противотанковой мины. Александру Казачуку сообщили, что он просто «родился в рубашке».