Boeing 767 потерпел крушение у побережья Техаса

У побережья Техаса потерпел крушение грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air во время совершения перелёта из Майами в Хьюстон.

По сообщениям телеканала KHOU, на борту Boeing 767, следовавшего из Майами в Хьюстон могли находиться 3 человека. В настоящий момент об их судьбе ничего неизвестно.

Как стало известно от Федерального авиационного управления (ФАУ), боинг разбился примерно в 12:45 (21:45 по московскому времени) в заливе Тринити-Бэй у берегов юго-восточной части штата. В своём аккаунте в Twitter ведомство отметило, что самолёт следовал из Флориды и должен был совершить посадку в международном аэропорту имени Дж. Буша в Техасе. Однако никакой информации о судьбе находившихся на борту людях ведомство не раскрыло. Дальнейшим выяснением всех обстоятельств авиакатастрофы займётся Федеральное Управление по безопасности на транспорте США.

По некоторым данным, потерпевший крушение боинг был введён в эксплуатацию около 26 лет назад.