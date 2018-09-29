В Индии около сотни человек погибли от отравления некачественным алкоголем

Еще около 200 человек пострадали: они получают помощь медиков или госпитализированы в тяжелом состоянии.

В северо-восточной части Индии около сотни человек погибли от отравления некачественным алкоголем. На данный момент их количество достигло 104. Сообщается, что 46 погибших приходится на Джорхат, а 58 умерших – на Голагхат.

Иносми сообщают, что трагедия развернулась в штате Ассам на чайной плантации. Работники накануне решили отпраздновать получение заработной платы. Работники приобрели ликер, в составе которого оказался смертельно опасный метанол. Контрафактный алкоголь привел к гибели сотни человек. Выжившие сотрудники рассказали, что для отравления была характерна головная боль, чувство удушья и тошнота.

Associated Press передает, что полицией уже задержаны владелец торговой марки некачественного алкоголя, а также еще 4 участника, которые могут быть виновны в смерти людей.

В этом месяца похожая трагедия уже происходила в Индии. На севере страны опасным алкоголем отравились около 110 человек.