"Наказали за стриптиз": уволили дознавательницу из Улан-Удэ, которая на 23 февраля сделала "шикарный" подарок коллегам

Сегодня, 17:29 \\ Происшествия

Стриптиз в отделении полиции в Улан-Удэ закончился увольнением одной щедрой сотрудницы. В результате проверки ее все-таки нашли и наказали. Данная информация была сообщена в пресс-службе МВД республики.

Старшая дознавательница устроила все это представление в честь 23 февраля, не осознавая последствий, а проверка, между тем, была проведена в очень быстрых темпах. Дальнейшая дорога в органы внутренних дел для сотрудницы закрыта.

Остальным повезло несколько больше, ответственные за отделение полиции лица отделались выговорами. Например, начальнику управления, его помощнику по кадрам и начальнику отдела были вынесены предупреждения «за низкий уровень воспитательной работы».

Напомним, что не так давно в Сети появился увлекательный ролик, на котором видно, как стриптизерша публично исполняет эротический танец для сотрудников правоохранительных органов. Многие из них хихикают, краснеют и закрывают глаза руками, такой подарок оказался явной неожиданностью для многих из присутствующих. Вот и решил кто-то поделиться такой «радостью» в паблике, автор видео остается неизвестным, но МВД искало не его, а организатора.

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Автор - Алевтина Сергеева
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