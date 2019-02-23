"Наказали за стриптиз": уволили дознавательницу из Улан-Удэ, которая на 23 февраля сделала "шикарный" подарок коллегам

Стриптиз в отделении полиции в Улан-Удэ закончился увольнением одной щедрой сотрудницы. В результате проверки ее все-таки нашли и наказали. Данная информация была сообщена в пресс-службе МВД республики.

Старшая дознавательница устроила все это представление в честь 23 февраля, не осознавая последствий, а проверка, между тем, была проведена в очень быстрых темпах. Дальнейшая дорога в органы внутренних дел для сотрудницы закрыта.

Остальным повезло несколько больше, ответственные за отделение полиции лица отделались выговорами. Например, начальнику управления, его помощнику по кадрам и начальнику отдела были вынесены предупреждения «за низкий уровень воспитательной работы».

Напомним, что не так давно в Сети появился увлекательный ролик, на котором видно, как стриптизерша публично исполняет эротический танец для сотрудников правоохранительных органов. Многие из них хихикают, краснеют и закрывают глаза руками, такой подарок оказался явной неожиданностью для многих из присутствующих. Вот и решил кто-то поделиться такой «радостью» в паблике, автор видео остается неизвестным, но МВД искало не его, а организатора.