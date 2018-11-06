Злоумышленник на данный момент не найден.

В Москве расследуется кража 50 солнцезащитных очков почти на 130 тыс. рублей. Инцидент произошел в Большом Чудовом переулке в Хамовниках. Там располагается офис, в котором и случилась необычная кража. Об инциденте в полицию сообщила гражданка 1961 года рождения. Она утверждает, что кража 50 солнцезащитных очков случилась с 10 по 12 февраля. Общая стоимость украденного составляет почти 130 тыс. рублей – 129 тысяч 291 рубль. Московская полиция завела уголовное дело о краже, следствие уже начато. Злоумышленник пока что не найден.

Ранее в Третьяковской галерее усовершенствовали систему охраны предметов искусства после того, как злоумышленник беспрепятственно вынес картину Куинджи из зала у всех на глазах.