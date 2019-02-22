Молодая мать, бросившая 3-летнюю дочь одну в квартире, уже имела проблемы с законом

Женщина, обрекшая свою малолетнюю дочь на погибель, проходила по делу о мошенничестве.

В социальных сетях стало известно, что молодая мать из Кирова, бросившая 3-лтенюю дочь одну в квартире, уже имела проблемы с законом. 21-летняя обвиняемая имеет судимость за мошенничество в области кредитования.

Трагический случай со смертью собственной дочери стал для женщины новым поводом оказаться в зале суда. В Ленинском районном суде женщину приговорили к двум месяцам тюремного заключения, пока не будет проделана вся работа Следственного комитета по этому делу. Комментариев СМИ молодая мать не дает, на заседании вела себя абсолютно спокойно. Женщина признала свою вину в том, что целенаправленно оставила 3-летнюю дочь одну в квартире.

Напомним, трагедия произошла в Кирове. Молодая мать 21 года покинула жилплощадь на неопределенное время 13 февраля, оставив там свою 3-летнюю дочь. Девушка перекрыла подачу воды, а также там отсутствовала еда. Девочка умерла. О происшествии стало известно, когда обвиняемая позвонила бабушке малышки, чтобы та пришла в квартиру. Это было 20 февраля. 3-летний ребенок был найден мертвым.

20 февраля погибшая девочка достигла бы 3-летнего возраста. Судмедэксперт утверждает, что причина смерти – обезвоживание, так как малолетние могут продержаться без воды 2 дня, тогда как взрослые – 7 дней.

Молодой матери грозит тюремный срок за убийство малолетнего с особой жестокостью. О том, что женщина уже имела проблемы с законом, сообщает «Первый городской телеканал. Новости Кирова».