36-летний мужчина навлек на себя беду, пытаясь познакомиться с женщиной, однако использовал для этого не только подмигивания.

В городе Денди шотландец подмигнул незнакомой женщине в баре и оказался за решеткой. Это произошло в Dexy's Bar. Как сообщает Daily Mail, мужчина сделал несколько подмигиваний, после чего решился на следующий шаг – он предложил незнакомой женщине непристойное времяпровождение вместе. После того, как шотландец получил отказ с требование уйти из помещения, повел себя агрессивно, спровоцировав конфликт.

Издание пишет, что в тот же вечер шотландец приставал и к другой женщине в баре, пытаясь ее поцеловать. В итоге, мужчина оказался за решеткой. Сейчас шотландец отпущен под залог до 9 мая. Тогда состоится слушание в суде по делу о его поведении в баре.

Ранее в Кемерово местные жители заметили в окне одного из баров девушку, сидевшую там полностью без одежды.