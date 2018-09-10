«Кладбище посылок»: в Липецке обокрали фургон с посылками

Вчера в социальной сети «Вконтакте» появилась новость о посылках, которые были обнаружены на поле.

Жители Липецка обнаружили вскрытые и разбросанные посылки в поле, они оказались недоставленными. Данная ситуация произошла в ходе ограбления фургона, где находились почтовые отправления.

Находка была обнаружена недалеко от железнодорожных путей. Шокированные жители сказали, что совсем на днях поле было чистым, а сейчас завалено разбросанными коробками и мусором. Большее количество посылов были отправлены из Китая в Краснодарский край. К сожалению, получатели так и не получили своих заказов.

Как рассказали в филиале ФГУП «Почты России», вечером 21 числа водитель, доставляющий посылки, следовал маршруту Москва-Краснодар и неподалеку от Ельца осуществил остановку в указанном месте, предназначенную для данных целей, и решил отойти. После того, как водитель транспорта вернулся, он обнаружил, что неизвестные сорвали пломбу.

Мужчина вызвал полицию, для дальнейшего расследования. Прибывшие на место сотрудники установили факт похищения. Сейчас пытаются установить личности преступников.

Сотрудники «Почты России» пояснили, что возместят ущерб клиентам, которые так и не получили свои заказы.