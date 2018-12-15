В Москве у движущегося трамвая загорелась крыша

Вечером, 22 февраля, в Москве произошла авария на трамвайных путях. У движущегося трамвая (маршрут №17) загорелась крыша. В этот момент в транспорте находились люди.

В северо-восточной части Москвы в пятницу вечером произошла аварийная ситуация с одним из трамваев, следовавших по маршруту №17. Информацию об этом передает «РИА Новости».

В момент, когда трамвай осуществлял движение по улице Менжинского в районе дома №23, у него загорелась крыша. Сообщается, что в момент возгорания в движущемся общественном транспорте находились люди. Все они смогли благополучно выбраться из трамвая.

В представительстве экстренных служб Москвы предварительной причиной возгорания трехсекционного трамвая «Витязь-М» называют короткое замыкание. Общая площадь, на которой пришлось ликвидировать возгорание, составила около 5 кв. м.

Движение маршрута №17 было приостановлено, также нарушение движения коснулось трамваев, которые курсируют по маршрутам №№ 1, 3, 16, 49.