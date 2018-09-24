Кортеж молдавского президента снова стал участником ДТП

На этот раз машина, в которой находился сам Игорь Додон, не пострадала, жертв нет. Однако в сети уже высказываются подозрения о связи сегодняшнего и предыдущего ДТП с участием Додона.

Кортеж молдавского президента Игоря Додона снова стал участником ДТП. Как сообщил сам глава государства в своем микроблоге в Instagram, он и его сотрудники целы, однако повреждения получил один из автомобилей кортежа, обеспечивающий безопасность президента.

ДТП записал видеорегистратор. Этой записью поделился молдавский президент Игорь Додон в своих соцсетях. На записи видно, как автомобиль, превысив скорость, врезается в одну из машин кортежа президента. Сейчас дело расследует полиция. Правоохранители сообщают, что причиной вылета неизвестного авто на встречную полосу стало превышение скорости, а также неблагоприятные погодные условия, из-за чего незнакомцу не удалось обогнать едущие впереди него машины.

Игорь Додон в личном Instagram просит свое окружение не спекулировать на этом ДТП. По его словам, в преддверии выборов найдутся люди, которые захотят найти в этом происшествии некий смысл, однако молдавский президент просит «считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств».

ДТП с участием кортежа молдавского президента породило сразу несколько теорий о том, что все произошло неслучайно. Так, за несколько часов до инцидента Игорь Додон получил письмо с угрозами о покушении, якобы главу страны хотят сделать «молдавским Джоном Кеннеди». Также, прослеживается связь между этим ДТП и тем, которое произошло в сентябре прошлого года. В тот раз грузовое транспортное средство, также выехав на встречную полосу, перевернуло машины охранников и самого Додона. Президент и несколько его сотрудников получили травмы, однако обвинение выдвинуто не было.

Также, в сентябре 2018 года случилось неудачное покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще до начала волнующих событий в стране. Нечто, напоминающее взрыв, не смогло травмировать президента.