Трагедия берет начало 13 февраля, когда девушка ушла из дома. Узнать о гибели девочки удалось благодаря визиту бабушки 20 февраля, в день рождения ребенка.

В Кирове молодая мать убила 3-летнюю дочь, оставив ее одну в квартире на неделю. 21-летняя девушка отправилась к подруге, предварительно отключив подачу воды и заперев дверь. 20 февраля, в день рождения девочки. Тело нашла бабушка, целью визита которой были именины внучки. Мать девочки на тот момент никак не давала о себе знать.

Как позже стало известно после экспертизы, 3-летняя девочка, будучи одна в квартире, ела порошок. Причиной е гибели стало обезвоживание, так как в доме совсем не оказалось воды. Видимых повреждений на теле нет. «Это страшная смерть, девочка умирала медленно», - прокомментировал ситуацию омбудсмен по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин.

Сейчас молодая мать уже находится под присмотром правоохранительных органов. Она обвиняется в убийства несовершеннолетнего с особой жестокостью. Девушка не состояла на учете у организаций, занимающихся правами ребенка и их надлежащим содержанием. Девушка свою вину спокойно признала. Раскаяния, плача и сожаления у нее не наблюдается, как передает издание «Царьград».

Местные СМИ Кирова пишут, что девушка давно славилась частыми загулами. Ребенок был рожден ею в 18 лет, об отце покойной 3-летней дочери ничего не известно. Когда девочке было 6 месяцев, молодая мать порывалась отдать ее в детский дом, однако передумала. Пока 3-летняя дочь находилась одна в квартире без еды и воды, 21-летняя мать публиковала в Инстаграм поздравительные ласковые слова о ней.

Наказание могут понести также и сотрудники социальных служб и органов здравоохранения. Погибшая 3-летня девочка не наблюдалась у медиков с 2016 года. Условия проживания не соответствовали нормам безопасности, однако семьей ни ода служба не заинтересовалась.