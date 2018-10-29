«Живодеры!»: В Тюмени врачи без анестезии прооперировали пожилую женщину

История с женщиной, которая с травмой колена 20 минут ожидала скорую помощь, получила новое продолжение. Снова оказавшись в больнице, пострадавшая пережила средневековую операцию, без анестезии.

В Тюмени врачи больницы №2 без анестезии прооперировали пожилую женщину. Как рассказал сын пациентки, ортопед приступил к операции на колене до того, как лидокаин начал действовать. Женщина все чувствовала, что едва не привело ее к болевому шоку.

Ранее пожилая женщина уже попадала в больницу с травмой колена. В январе пациентка упала на осколок фары автомобиля, который остался на дороге под снегом после ДТП. Женщина ожидала приезда скорой помощи около 20 минут на улице.

Чтобы срастить поврежденные части колена, врачи прибегли к остеосинтезу по Веберу – вставили в колено металлическую конструкцию из спиц и проволоки. Однако со временем одна из спиц отделилась от конструкции, что требовало оперативного вмешательства врачей.

Пожилую женщину доставили в травматологический пункт больницы №2 в Тюмени. Наследник пациентки рассказал СМИ, что врачи вели обезболивающий лидокаин, однако начала его действия не дождались - без анестезии прооперировали его пожилую мать. Когда пациентка начала кричать, получила ответ, что альтернативы в анестезии нет, и придется терпеть. «Живодеры!» - комментирует сын пострадавшей действия врачей.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области на инцидент с операцией без анестезии пока что не отреагировали. Однако дали комментарий, что оперировать пациента нужно с лидокаином, если у него отсутствует аллергия на этот вид анестезии. После этого пожилую женщину следовало отправить на продолжение лечения.

Проверить действия врачей пообещал депутат «Единой России» Виктор Рейн.