Арестована мать, обвиняемая в покушении на убийство шестилетнего сына в парке Лосиный остров

Вердикт вынес Преображенский суд столицы: обвиняемая пробудет под арестом 2 месяца за покушение.

Как стало известно сегодня, на 2 месяца арестована мать, обвиняемая в покушении на убийство своего 6-летнего сына в заповеднике «Лосиный остров». Женщина по-прежнему не дает никаких комментариев СМИ. Ранее она была арестована на 72 часа.

Предварительно арестованную 33-летнюю Надежду Куликову обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. 18 жителей дома, включая крестную мать мальчика, подписали просьбу для правоохранителей отпустить Надежду Куликову из-под стражи. Они утверждают, что женщина не могла намеренно оставить сына в парке ночью.

18-го февраля утром 6-летний мальчик был обнаружен на обочине дороги в районе заповедника «Лосиный остров». На его голове был мешок, обмотанный скотчем. Мальчик рассказал, что в заповеднике на всю ночь его оставила мать в наказание за то, что ранее он совершил акт издевательства над собакой, связав ей лапы скотчем и бросив в ванную. Однако, по словам матери, 6-летний сын убежал от нее, когда они по его просьбе оказались в «Лосином острове».

Позже стало известно, что мальчик имеет проблемы с поведением, принимает нейролептики, и не раз оказывался в больнице из-за своего недуга. Арестованная Надежда Куликова занимается воспитанием сына в одиночку.