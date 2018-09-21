В Челябинской области девочка чуть не умерла в детском саду

Воспитательница учреждения не сразу заметила, что ребенок зацепился капюшоном и повис в воздухе. Он уже начал задыхаться, однако его успели спасти.

СМИ сообщают подробности истории, которая произошла в одном из детских садов Челябинской области. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за невнимательности педагога там чуть не умерла маленькая девочка. Во время прогулки у нее уже началась асфиксия (удушение), она потеряла сознание и провисела так, зацепившись капюшоном, больше пяти минут.

Журналисты выяснили, что инцидент произошел в городе Златоуст. Комментарий по поводу случившегося уже предоставили в городском управлении по образованию. Там отметили, что воспитателя не отстранили от работы - он продолжает смотреть за детьми, однако в отношении его действий начали внутреннюю проверку. На вопрос о том, за каким количеством детей по правилам должен следить воспитатель, там ответить не смогли.