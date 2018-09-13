Выполнявший все прихоти зрителей блогер довел себя до смерти

29-летний житель Китая неплохо зарабатывал, делая то, что велели ему во время стримов подписчики, однако в один момент это обернулось для него трагедией.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание South China Morning Post, передают новость о блогере, который умер из-за своих поклонников. Источник сообщает, что он пытался зарабатывать на сайте Liaoliao.com. Там он вел стримы (прямые трансляции), во время которых выполнял все прихоти своих зрителей.

Чаще всего они просили его пить различные напитки, в основном это был алкоголь, однако иногда ему даже приходилось выпивать по целой бутылке масла. Со временем он начал замечать, что от этого начало хромать его здоровье. Он стал обращаться к зрителям с просьбой давать ему другие задания, однако они не соглашались.

Слушаясь их, блогер и довел себя до смерти. Последний стрим о провел в канун Нового года прямо из супермаркета. Там он выпил какую-то жидкость, а после вызвал такси, чтобы поехать домой. По дороге водитель заметил, что ему стало плохо, поэтому вызвал полицию, а сотрудники отвезли его в больницу. Тем не менее, до медучреждения он добрался уже мертвым.