Во время землетрясения в Японии пострадали три человека
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого пострадало не меньше трех человек.
Стихийное бедствие произошло в четверг на острове Хоккайдо в Японии. Максимальная сила толчков составила 6 баллов по 7-балльной шкале.
Пострадавшие получили не значительные травмы, а также никаких разрушений не обнаружено.
На сегодняшний день около 80 зданий находятся без воды и в регионе приостановлены железнодорожные перевозки.
К счастью, в результате случившегося угрозы цунами не объявилась.
Напомним, в 2018 году, в сентябре, в Японии землетрясение магнитудой в 6,7 унесло жизни 37 человек, многие считались пропавшими. Позже число погибших возросло до 42.
Премьер-Министр, который приехал после трагедии, объявил, что на поиски будут приложены все силы, чтоб помочь всем живым.