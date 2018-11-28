Во время землетрясения в Японии пострадали три человека

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого пострадало не меньше трех человек.

Стихийное бедствие произошло в четверг на острове Хоккайдо в Японии. Максимальная сила толчков составила 6 баллов по 7-балльной шкале.

Пострадавшие получили не значительные травмы, а также никаких разрушений не обнаружено.

На сегодняшний день около 80 зданий находятся без воды и в регионе приостановлены железнодорожные перевозки.

К счастью, в результате случившегося угрозы цунами не объявилась.

Напомним, в 2018 году, в сентябре, в Японии землетрясение магнитудой в 6,7 унесло жизни 37 человек, многие считались пропавшими. Позже число погибших возросло до 42.

Премьер-Министр, который приехал после трагедии, объявил, что на поиски будут приложены все силы, чтоб помочь всем живым.