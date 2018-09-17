Грибы-убийцы. Испанка насмерть отравилась в ресторане

Посещение ресторана обернулось для женщины трагедией. Посетительница элитного заведения в испанской Валенсии скончалась после ужина.

В субботу, 16 февраля, женщина собралась на праздновании дня рождения супруга. В ресторане RiFF испанка заказала блюдо с рисом и грибами. Уже вечером Мария Хесус Фернандес Кальво почувствовала себя, сильные симптомы отравления появились у женщины дома. К сожалению, спасти ее не удалось, она умерла на следующее утро.

Позже выяснилось, что не только Кальво после посещения ресторана почувствовала себя плохо. Симптомы отравления проявились у одиннадцати других посетителей, в том числе у 10-летнего ребенка погибшей и ее супруга.

Данное заведение имеет высокую кухню и отмечено мишленовской звездой.

После случившейся трагедии, ресторан закрыли на время проверки, сотрудники полиции начали расследование.

Следователи рассматривают две версии произошедшего. По одной из версий, блюдо приготовили не профессионально, а по другой – ядовитые сморчки, которые были добавлены.



