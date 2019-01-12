Взрыв автомобиля прогремел в Дейр-эз-Зоре, есть погибшие

В результате взрыва в Дейр-эз-Зоре погибли пятнадцать человек. Еще свыше десяти человек получили ранения. Об этом сообщило информационное агентство "Аль-Джазира".

Инцидент произошел в населенном пункте под названием Эш-Шухиль. По имеющимся на данный момент сведениям из официальных источников, взорвался заминированный автомобиль, фургон с рабочими. На данный момент времени выясняются обстоятельства произошедшего.

Также стоит отметить тот факт, что ранее в Африне тоже произошел взрыв. Погиб один человек. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet. По информации издания, взрыв прогремел на одной из городских улиц, власти имеют подозрения в отношении нескольких туристических организаций. На данный момент времени усиленно работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в столице Бенгладеш при пожаре в жилых зданиях погибло около семидесяти человек. Еще сорок получили травмы и ожоги. Пожар был достаточно мощным, пламя охватило четыре жилых здания, где часть помещений использовалась под склады. Известно, что в процессе тушения были задействованы около 200 человек.