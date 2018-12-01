Ударился головой о кафель: после прыжка со сцены актера Степана Рожнова госпитализировали
Звезда сериала «Карпов» Степан Рожнов ударился затылком во время резкого прыжка со сцены. Актер был тут же госпитализирован, сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.
Дело в том, что он планировал приземлиться в толпу, но промахнулся и упал на пол. Это произошло на ежегодном фестивале, посвящённом дню рождения покойного рокера Курта Кобейна, где Рожнов был аниматором. С высоты 1,70 метра артист упал на кафель. По словам охраны, Степан Рожнов пришел на мероприятие в нетрезвом состоянии.
Стоит отметить тот факт, что медики установили у пострадавшего сотрясение мозга. Врачи концертного зала наложили Рожнову бандаж на шею, так как была вероятность, что актер сломал ее. Инцидент произошёл в концертном зале на улице Орджоникидзе в Москве.
Известно, что актеру Степану Рожнову на данный момент времени 36 лет. Он прославился после роли в популярном, российском сериале «Карпов». В 2004 году он проходил воинскую службу во взводе обеспечения ЦАТРА, а с 2005 года является артистом театра «Школа современной пьесы».