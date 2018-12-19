Московская частная клиника закрыта из-за смерти пациентки

Руководитель медучреждения оказался за решеткой на полтора года, так как клиника не получила лицензию для проведения медицинских процедур.

Московская частная клиника «Асклепий мед» закрыта решением Следственного комитета и Росздравнадзора из-за смерти пациентки. Женщина 39 лет обращалась в клинику в июле прошлого года за пластической операцией на половых губах.

Пациентка частной клиники умерла до начала пластической операции, после обезболивающего укола. Накануне она жаловалась на плохое самочувствие. Росздравнадзор принялся за проверку лицензии медучреждения «Асклепий мед» на Варсонофьевском переулке. Оказалось, что у клиники вовсе нет законного права на осуществление медицинских услуг. Также, надзорное ведомство констатировало отсутствие в клинике необходимого оборудования, отсутствовали качественные препараты, а услуги оказывали неквалифицированные кадры. По факту смерти пациентки СК возбудил уголовное дело.

По решению СК, частная московская клиника закрыта из-за смерти пациентки. Руководитель медучреждения Сагындык Кудайбердиев осужден на тюремное заключение на полтора года.

Ранее грубые нарушения были найдены в клинике известной телеведущей Елены Малышевой. Учреждение продолжает работу, а нарушения, по заявлению самой Малышевой, уже устранены.