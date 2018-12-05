Из-за окрашенных волос ученик петербургского лицея отстранен от занятий

В наказание юноша провел целый день в учительской без права выходить на перемены. Родителей все это время никто не уведомлял о давлении на их ребенка со стороны руководства школы.

Из-за окрашенных волос ученик 10 класса петербургского частного лицея «Паскаль лицей» отстранен от занятий. Об этом СМИ рассказала адвокат семьи мальчика. Несмотря на то, что не существует никакого документа, ограничивающего право детей на обучение из-за окрашенных волос, подросток все равно понес наказание в виде пребывания в учительской целый день на протяжении 7 уроков.

Ученик петербургского лицея окрасил волосы в светлый цвет, приближенный к натуральному блонду, в начале месяца. Когда он пришел в школу, классный руководитель не сделала мальчику замечаний, а завуч напротив – сказала, что якобы существуют правила, запрещающие приходить на уроки с окрашенными волосами. Еще более жестко отреагировала директриса, когда ученик вернулся в лицей после болезни 19 февраля. Из-за окрашенных волос подросток провел целый день в учительской без права выходить на перемены, от уроков в классе его отстранили. Родителям ученика никто из руководства школы не позвонил.

Родители были вынуждены обратиться к адвокату Анне Радованович. Она рассказала, что при личной встрече семьи с директором, женщина потребовала от ученика перекраситься, иначе он и дальше будет отстранен от занятий. Семья уже написала заявление в полиции, в скором времени будет обращение в прокуратуру, в комитет по образованию и лично к омбудсмену.

Похожий инцидент произошел в Перми, когда девочка пришла на занятия с розовым цветом волос. Тогда ситуацию объяснили тем, что каждая школа в России принимает свои стандарты о внешнем виде учеников, однако никакой цвет волос не может быть поводом для отстранения учеников от занятий.