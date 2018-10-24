«В наказание за назойливость»: рэпер избил и ограбил своих фанатов

Юный рэпер предстанет перед судом за разбой и грабеж у своих же поклонников.

В столице Кузбасса, где в ночном клубе со своим выступлением приехал 19-летний рэпер из Новокузнецка, собралось немало поклонников начинающей звезды. После того, как выступление закончилось фанаты решили пообщаться с любимым исполнителем. Правда, не удалось.

Молодой человек принял поступок от поклонников за наглость и назойливость. Рэпер разозлился и сначала избил каждого из ребят, забрал мобильные телефоны и в конце забрал небольшую сумму в размере двух тысяч рублей.

После сложившейся ситуации, парни обратились в отделении полиции с заявлением о грабеже. Парни не смогли назвать даже имя исполнителя.

С помощью опроса поклонников, сотрудникам полиции удалось узнать настоящее имя подозреваемого и установить его реальное место жительства. Во время обыска квартиры у рэпера были найдены те самые телефоны, которые были похищены у фанатов. К сожалению, деньги парень успел потратить на алкоголь.

«В наказание за наглость и назойливость», - объяснил парень. В МВД сообщили, что подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено два уголовных дело по статье «Разбой».