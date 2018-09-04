Житель Тайваня убил свою семью и покончил с собой из-за отказа жены увеличивать грудь

32-летний гражданин Тайваня Ву Мэн-ю убил свою жену и двух несовершеннолетних детей, а затем покончил с собой. Причиной тому стал отказ супруги в повторном увеличении груди.

История начинается с того, что мужчина уже единожды уговорил свою жену лечь под нож пластических хирургов и увеличить грудь, однако результат не оправдал ожидания. В скором времени Ву Мэн-ю начал требовать повторной операции, но каждый раз его просьба отвергалась. Данное разногласие в семье послужило причиной для развода супругов, с осени 2018 года они приняли решение пожить отдельно.

Ву Мэн-ю и его супруга были родителями двух детей. Старшему сыну было девять лет, а младшей дочери – шесть. Со слов очевидцев, в последний раз они видели, как жена направлялась к мужу для обсуждения деталей касательно их развода.

Спустя какое-то время, тайваньские полицейские нашли четыре мертвых тела четырех в машине такси — отец семейства Мэн-ю работал таксистом. Женщина находилась на переднем пассажирском сидении со связанными руками, а дети были сзади.

По итогу происшествия, полиция имеет две версии произошедшего преступления. Первая - Мэн-ю пустил в салон угарный газ, а вторая – это то, что угарный газ стал причиной только лишь его гибели, а членов своей семьи он отравил заранее, подсыпав им яд в еду.

21 февраля патологоанатомы планируют установить точную причину смерти всех членов семьи Мэн-ю.