В Подмосковье женщина пыталась задушить охранника торгового центра

Охранника одного из торговых центров подмосковного города Химки пыталась задушить женщина. Очевидцы считают, что она была адекватна, но находилась в состоянии опьянения алкоголем. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Неизвестная женщина в одном из мест общественного питания в торговом центре подошла к линии раздачи и попросила жареную картошку. Свою просьбу посетительница озвучила неестественно громко. Однако оплатить заказ женщина не могла. Поэтому она попыталась убежать.

Охранник попытался остановить нарушительницу, но женщина стала сопротивляться и попыталась задушить представителя порядка торгового центра. При этом женщина вела себя странно и выкрикивала непонятные фразы про «украденное винишко».

Очевидцы сообщили, что ранее видели эту женщину в других отделах подмосковного торгового центра. В отделах, где продается одежда и товары для дома, она также проявляла себя нестандартно: лежала на полу, набрасывалась на других посетителей и размахивала руками.