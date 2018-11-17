Женщина будет осуждена за продажу поддельных картин на сумму 68 миллионов рублей

В Москве возбуждено уголовно дело в отношении гражданки, продавшей картины на сумму около 68 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предварительное расследование по делу о мошенничестве уже окончено и возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая, под видом работ знаменитых французских художников - Пьером Огюстом Ренуаром, Винсентом Ван Гогом, Эдуардом Мане, Эдгаром Дега и другими, пыталась продать картины своей знакомой.

Потерпевшая, веденная в заблуждение, согласилась на покупку несмотря на то, что сумма была очень завышенной. Позже выяснилось, что картины не настоящие.

Теперь женщина предстанет перед судом. В отношении обвиняемой уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело направлено в суд и находится на рассмотрении.