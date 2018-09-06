Частный самолет едва не столкнулся с пассажирским Boeing

Над Москвой частный самолет Bombardier Challenger 600 подрезал Boeing с пассажирами во время его посадки. Инцидент произошел 19 февраля около 15:30. Об этом сообщил телеграмм-канал «Mash».

Известно, что пилотам все-таки удалось избежать столкновения, но только благодаря сработавшей системе наземной безопасности. В противном случае аварии не удалось бы избежать. Пилоты успели уклониться от столкновения на высоте 2000 метров. Вoeing 737-400 авиакомпании Utair следовал в Москву из Санкт-Петербурга.

Ранее было сообщено о том, что российский «Аэрофлот» вошел в лучшую десятку компаний с качественным сервисом. Авиакомпания стала единственным российским брендом и заняла восьмое по счету место. Рейтинг составила КПМГ по результатам опроса, в котором приняли участие свыше 5 тысяч человек. Респондентам предложили оценить по десятибалльной шкале те бренды, услуги которых они использовали в течение последнего полугода. Примечательно, что «Аэрофлот» заработал себе неплохой рейтинг на многолетней истории.