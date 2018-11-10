Справиться с огнем спасателям удалось за два часа с момента прибытия на место трагедии. Возгорание было отмечено на площади 70 кв. метров.

В загоревшемся частном доме в Приморье погибли пять человек. Несовершеннолетних на месте трагедии не обнаружено. Установлено, что погибшим было 63, 60, 48, 39 и 38 лет.

Частный дом загорелся в поселке Шкотово по улице Анисимовской в Приморье в ночь с 19 на 20 февраля. В МЧС прокомментировали, что дом был охвачен огнем полностью – загорелись и крыша, и стены. По предварительной информации, частный дом загорелся в результате неосторожного обращения с сигаретами. По факту произошедшего в Следственном комитет возбуждено уголовное дело. Сейчас в почти полностью сгоревшем доме проводится следственная работа.

Вчера в столице сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место пожара в многоквартирном доме по улице Байкальская, и смогли спасти из огня четверых несовершеннолетних.