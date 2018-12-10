"Студенты МГУ требуют справедливости": учащиеся вуза вступились за Азата Мифтахова после произвола боевиков

Студенты МГУ вступились за Азата Мифтахова, который стал жертвой силовиков. Они обратились к ректору Виктору Садовничему за помощью, прося его о вмешательстве в дело аспиранта.

Копию своего обращения они опубликовали в социальной сети «Вконтакте». Авторы письма напомнили, что аспиранта Азата Мифтахова удерживали в полиции несколько суток, к нему не пускали адвоката, а родственникам вообще не сообщали, где он находится. Молодого человека пытали для того, чтобы он сделал «чистосердечное» признание в изготовлении взрывчатки. Правда, суд признал доказательства недостаточными и отказался арестовывать Мифтахова.

На данный момент времени студенты хотят привлечь к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением. Они попросили ректора Виктора Садовничего обратиться к директору ФСБ Александру Бортникову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке для установления личностей силовиков. Также они требуют справедливого расследования в отношении аспиранта Азата Мифтахова.

Кроме того, ранее Головинский суд Москвы отправил Мифтахова под арест сроком до 7 марта, на тот момент времени он являлся главным подозреваемым. Ему предъявили обвинение, суть которого заключалась в том, что он напал на московский офис «Единой России». Известно, что молодой человек давно привлекал внимание силовиков.