В школе Приморья родители окунули пятиклассника-хулигана головой в унитаз за причинение вреда их детям

Озвученная ранее версия о том, что мальчика избили взрослые, не подтвердилась, однако насильственные действия в виде окунания головой в унитаз все же имели место. Отцы и матери, участвовавшие в инциденте, задержаны полицией.

В Приморье в школе №2 родители окунули пятиклассника-хулигана головой в унитаз за причинение вреда их детям. Инцидент произошел в Большом Камне. Как сообщают родители, ответившие таким поступком на бездействие правоохранительных органов, пятиклассник был настоящим кошмаром для остальных учащихся: школьник имел при себе холодное оружие, которое использовал для порчи чужого имущества, занимался вымогательством карманных денег, рукоприкладством. В результате последнего одна из школьниц оказалась под наблюдением медиков – предварительно ей диагностируют разрыв селезенки из-за удара в живот. Девочка в скором времени отправится на лечение во Владивосток, так как не идет на поправку.

Пятиклассник-хулиган, которого окунали в унитаз несколько раз, воспитывается одной бабушкой, так как его мать и отец лишены законного права на опеку. Как рассказывают родители, пятиклассник причинял вред их детям и вещам на протяжении двух месяцев. Родители не бездействовали: на пятиклассника регулярно писали жалобы в правоохранительные органы. О том, что другие дети страдали в результате действий несовершеннолетнего хулигана, знала и директриса учебного заведения, однако все попытки родителей наладить ситуацию игнорировала.

Когда пятиклассника окунули головой в унитаз, директриса оперативно подняла тревогу, на место была вызвана полиция. Родителей, совершивших насильственные действия за причинение вреда их детям, задержали. Никто из правоохранительных органов и руководства школы СМИ комментариев не дает. Известно только, что родители обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью.

Одна из матерей, принявших участие в инциденте с окунанием пятиклассника в унитаз, рассказала, что школьник-хулиган наслаждается сложившейся ситуацией, ему нравится большое количество внимание к себе.