В Москве пенсионеру проломили череп возле магазина

Неизвестный напал на 68-летнего мужчину, когда тот находился в северо-западной части столицы по улице Таллинская (район Строгино).

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого 12 февраля на территории административного центра злоумышленник проломил череп пенсионеру. Согласно информации, которую они предоставляют, злоумышленник напал на него возле магазина и жестоко избил, а после скрылся.

В полиции также сообщили, что сразу после инцидента пожилого мужчину доставили в ближайшее медицинское учреждение. Медики диагностировали у него серьезную ЧМТ, перелом костей черепа, а также костей лицевого скелета. Расследование по факту произошедшего начали еще на прошлой неделе, следователи возбудили уголовное дело против злоумышленника.