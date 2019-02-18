Аргентинский футболист Мартин Демичелис распугал грабителей, проникших в его дом

В аргентинских СМИ появилась информация о том, что бывший футболист Мартин Демичелис, известный благодаря своей игре за: профессиональный немецкий футбольный клуб «Бавария», испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного андалусского города «Малага», испанский футбольный клуб «Атлетико Мадрид» и английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Сити», сумел отпугнуть грабителей, который проникли в его жилище в Испании.

Как отметили СМИ, происшествие произошло в испанском городе Марбелья в момент, когда супруга 38-летнего аргентинца и их трое детей находились в доме.

Как отмечает издание, инцидент произошел в испанском городе Марбелья, в доме находились супруга 38-летнего аргентинца и трое детей.

Есть информация, что воры успели похитить семейные драгоценности и деньги, полиция начала активное расследование.

Выступая за «Ривер Плейт» Мартин Демичелис получил звание Чемпиона в Чемпионате Аргентины по футболу, также он является обладателем Кубка немецкой лиги и Серебряным призер Чемпионата мира по футболу в 2014 году.

С 18 января 2017 года Демичелис подписал полугодовое соглашение со своим бывшим клубом «Малагой», однако 15 мая 2017 года объявил, что по окончании сезона завершит игровую карьеру.