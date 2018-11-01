Звезду сериалов «Кадетство» и «Ранетки» Виталия Абдулова избили ночью в Москве

В ночь на 20 февраля в Москве неизвестный избил знаменитого российского актёра Виталия Абдулова, известного по ролям в сериалах «Кадетство», «Ранетки» и «Солдаты».

Как сообщает РЕН ТВ, актёра доставили ночью в столичную больницу после избиения на севере Москвы. В результате врачи диагностировали у мужчины ушиб мягких тканей головы и другие травмы. По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл из-за жриц любви, которых 48-летний актёр застал в подъезде многоквартирного жилого дома. Сообщается, что артист предпринял попытку прогнать представительниц одной из древнейших профессий, но те оказались не так просты и пожаловались своему сутенёру, который решил проблему кулаками, жестоко избив известного актёра.

По неподтверждённым данным, Абдулов был пьян, что выявил анализ крови. Поэтому одной из версий произошедшего является драка в пьяном угаре.

Известность актёр получил после роли в «Солдатах». На фоне возросшей популярности мужчину пригласили сниматься в сериалах «Кадетство» и «Ранетки». Кроме того, на счету Абдулова роли в «Антикиллере-2» и «Дальнобойщиках».