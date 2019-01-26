Канализационные стоки топят улицы Хабаровска

В очередной раз в Хабаровске случилась крупная коммунальная авария. Канализационные стоки топят улицы в Индустриальном районе города. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Жители Хабаровска в районе улиц Пионерской и Оборонной оказались в затруднительной ситуации. Территории вокруг их домов стали топить канализационные стоки. Автомобили, проезжая часть и детские площадки оказались залиты нечистотами.

Глубина затопления достигает 30-50 см. При этом жители Хабаровска жалуются на специфический неприятный запах, который распространился в зоне распространения канализационных вод.

Авария произошла из-за течи в коллекторе, об этом сообщают в МУП Хабаровска «Водоканал». Сотрудники организации уже приступили к ликвидации последствий потопа: производится откачка воды и обеззараживание территорий. Однако специалисты отмечают, что работы займут несколько дней.