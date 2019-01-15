11 школьников госпитализированы после теста на туберкулез в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15 школьников пожаловались на плохое самочувствие после теста на туберкулёз. 11 детей медики госпитализировали в детскую клиническую больницу.

Как сообщила пресс-служба администрации Калининского района города, причиной ухудшения состояния учеников 4 и 5 классов в школе №72 стало проведение планового диагностического теста на туберкулёз – диаскинтеста. Вскоре после кожного теста на туберкулёз 15 школьников обратились к медицинскому работнику с жалобами на плохое самочувствие. Был вызван врач скорой медицинской помощи, который и принял решение о госпитализации детей. Сообщается, что родители 4 учеников воспротивились поездке в медицинское учреждение, однако другие дали своё согласие.

В больнице всех детей тщательно осмотрели. Согласно заключению врача, они находились в состоянии лёгкой степени тяжести. Четыре ребёнка остались под наблюдением медиков.

Медики предположили, что причиной массового ухудшения самочувствия школьников стал испуг, однако инцидентом заинтересовались в Роспотребнадзоре и немедленно организовали проверку. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в результате проверки установлен факт наличия нарушений санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке и хранению иммунобиологических препаратов.

Сотрудники ведомства намерены продолжить расследование, на время которого применение диагностического теста приостановлено.