В Москве угрожают взорвать второй раз следственные изоляторы

Второй раз за последние несколько дней объявили об угрозе взрыва двух следственных изоляторов «Водник» и «Медведь» в Москве.

14 февраля поступили анонимные сообщения о заминированных в столице следственных изоляторах «Водник» и «Медведь». Однако угроза не подтвердилась.

19 февраля сотрудники правоохранительных органов проверили и другие здания в Москве, которые также получили угрозы взрыва. Около 30 объектов получили анонимные сообщения. Среди них оказались несколько учебных заведений, крупные торговые центры, ВДНХ, вокзалы, гостиница и другие объекты.

На место события в срочном порядке выехали МЧС, кинологи, сотрудники ПО и саперы.

Сообщения поступили и в пожарно-спасательную часть, находящуюся по улице Фруктовая.

Во ходе проверки из зданий сотрудникам пришлось эвакуировать около 20 тысяч человек.

За последние дни анонимные источники сообщали об угрозах взрыва и о минировании общественных центров и других зданий. Однако все поступившие сообщения были ложными.

Самое первое сообщение о данной угрозе поступило утром, неизвестный сообщил о взрывчатом устройстве на территории парка. Больше 200 человек сразу же эвакуировали.