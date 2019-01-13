Четыре человека спасены, однако неизвестно, в каком они пребывают состоянии. Под снегом остается, предположительно, до 12 человек.

Под снежной лавиной в Швейцарии может находиться более 10 человек. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Кран-Монтана. От местных СМИ стало известно, что из-под снега спасатели уже вытащили четырех туристов. Точное число тех, кто еще находится под лавиной, неизвестно. Спасательные службы предполагают, что помощи ожидают от 10 до 12 туристов.

На место отправились 2 вертолета с сотней спасателей. Также, для поиска людей задействованы собаки. Снежный покров, который сошел лавиной, составляет 2 метра в толщину. Николя Феро из коммунального совета Кран-Монтаны потрясен и надеется на положительный исход ситуации.

Посольство РФ в Швейцарии выясняет, есть ли среди людей под лавиной граждане России.

В Швейцарии в прошлом году также сходила снежная лавина. Это произошло в апреле. Тогда под снегом погибли 5 человек, так как они находились за пределами специальных трасс для спуска.