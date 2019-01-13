Под снежной лавиной в Швейцарии может находиться более 10 человек

Сегодня, 20:05 \\ Происшествия

Четыре человека спасены, однако неизвестно, в каком они пребывают состоянии. Под снегом остается, предположительно, до 12 человек.

 Под снежной лавиной в Швейцарии может находиться более 10 человек. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Кран-Монтана. От местных СМИ стало известно, что из-под снега спасатели уже вытащили четырех туристов. Точное число тех, кто еще находится под лавиной, неизвестно. Спасательные службы предполагают, что помощи ожидают от 10 до 12 туристов.

На место отправились 2 вертолета с сотней спасателей. Также, для поиска людей задействованы собаки. Снежный покров, который сошел лавиной, составляет 2 метра в толщину. Николя Феро из коммунального совета Кран-Монтаны потрясен и надеется на положительный исход ситуации.

Посольство РФ в Швейцарии выясняет, есть ли среди людей под лавиной граждане России.

В Швейцарии в прошлом году также сходила снежная лавина. Это произошло в апреле. Тогда под снегом погибли 5 человек, так как они находились за пределами специальных трасс для спуска.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

СМИ: в Москве участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста

 Авария случилась 16 февраля примерно в 18:00 часов на Ленинградском шоссе. По данным СМИ, за рулем автомобиля BMW X-6, который совершил смертельный наезд на мужчину, находилась участница четвертого...

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

 17 февраля ранним утром в Москве на Тверской улице произошла драка на охраняемой...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Массовая драка в Печатниках закончилась расстрелом

 Жители Чечни прибыли в Москву, чтобы расплатиться с азербайжанским обидчиком своего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ