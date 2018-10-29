Умерла актриса Наталья Терентьева

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Терентьева родилась в 1926 году в семье театральных актёров. Во времена Великой Отечественной войны она работала санитаркой и медсестрой. Свой актерский путь Терентьева начала со вспомогательным составом Московского художественного театра, а затем проработала в Иркутске и Пскове, а 63 года назад продолжила карьеру актрисы в театре имени Волкова.

 

Несколько десятков лет Терентьева была преподавателем в Ярославском театральном училище. Ещё недавно был юбилей, и она удостоилась чести, что её поздравляли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с Днем Победы.

Сегодня на своём 93 году жизни в Ярославле погибла известная российская актриса ярославского драматического театра имени Ф. Волкова Наталия Терентьева, она также получила звание народной артистки России и премию «Золотая маска», попав в номинацию «За честь и достоинство».

Многие ценители её творчества считают, что уход из жизни Наталии Терентьевой завершил целую эпоху. В памяти поклонников она навеки останется мастером и любимой актрисой, которая была безумно харизматична. Потеря такой большой Актрисы является потерей для всего российского театра.

Из слов коллег Наталии Терентьевой, можно сказать, что она обладала безграничным талантом и являлась примером для подражания, выделалась очень высоким уровнем профессионализма и благородства.

 

За время, проведённое на сцене ярославского театра, она отыграла более чем в 200 ролях, «шикарно исполняла образы маленьких героев и главных персонажей в любых жанрах, а особенно в трагических и комедийных».

«При каждом её выходе на подмостки зрители предвкушали целое событие. Наталия Терентьевна пользовалась уважением среди своих коллег, также они очень ценили её, ведь она вдохновляла их театральным искусством. «За честь и достоинство» — в эту номинацию попала актриса в 2005 году и завоевала одну из главных наград — «Золотую маску».

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Автор - Александр Фролов
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