В Дагестане в силовики ликвидировали боевика планирующего совершить теракт

В Дагестане прошла контртеррористическая операция (КТО). Боевик планировавший совершить теракт был убит в Дербентском районе.

Также в одном из зданий района обнаружили целую лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств, а в найденном тайнике,

который оборудовал боевик – готовые к использованию «пояс смерти» и ведро с взрывоопасными веществами. В ходе данной операции в поселке Белиджи боевик отказался сдаться властям и первым открыл огонь по силовикам, мужчина был убит во время перестрелки.

Личность убитого мужчины уже установлена, но не разглашается, он 1996 года рождения, недавно освободившийся из колонии за ранее совершенные преступления.

При обыске, где проживал убитый силовики обнаружили опасные боеприпасы и мешки с взрывчатыми устройствами с общей массой более 30 кг. В Национальном антитеррористическом комитете об этом уже сообщили.

При штурме здания, в котором был убит боевик никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

В Дагестане в районе, где произошел инцидент раннее ввели режим КТО.