В Москве пожарные спасли четверых детей от пожара

Возгорание произошло в четвертом корпусе дома номер 33 в многоэтажном доме, расположенном по улице Байкальская (район Гольяново).

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных дел Российской Федерации по Московской области сообщают о случае пожара, который во вторник был зафиксирован на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, огонь охватил мусор, оставленный в межквартирном тамбуре между четвертым и пятым этажами.

Звонок на пульт дежурного в пожарной части Восточного административного округа Москвы поступил 19 февраля в три часа 20 минут дня. Между тем, огонь успели полностью ликвидировать уже к 38 минутам четвертого. По ходу операции пожарные также спасли от огня четверых детей. Благодаря их оперативности обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС не уточняют, по какой причине могло произойти возгорание.

Ранее СМИ сообщили, что в столице подростки избили полицейского. На сотрудника правоохранительных органов напали двое после конфликта.