Тройное ДТП в Ростовской области забрало жизни шести человек

Сегодня, 15:25 \\ Происшествия

Также, в аварии есть пострадавшие. По разным данным их насчитывается от 7 до 13 человек.

 Тройное ДТП с участием «КамАЗа», иномарки Hyundai и пассажирского микроавтобуса в Ростовской области забрало жизни шести человек. Микроавтобус следовал по маршруту «Ростов — Миллерово». В сторону столицы движения транспорта в данный момент ограничено. Сейчас на трассе М-4 «Дон» Октябрьского сельского района, где произошло ДТП, работают 5 бригад «скорой помощи».

С места ДТП в Ростовской области, где погибли шесть человек, появились снимки и видео, по которым видно, что грузовой автомобиль на момент аварии стоял на дороге. На нем видны предупреждающие знаки, что, возможно, говорит о его принадлежности к дорожной службе. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоящий «КамАЗ» и перевернулся. Водительская часть микроавтобуса сильно смята. Другие подробности ДТП выясняются.

Ране массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском. В результате столкновения двух иномарок и автобуса с 60 людьми погибших не оказалось, пострадавшие доставлены в больницу.

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Автор - София Волкова
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