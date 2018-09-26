Тройное ДТП в Ростовской области забрало жизни шести человек

Также, в аварии есть пострадавшие. По разным данным их насчитывается от 7 до 13 человек.

Тройное ДТП с участием «КамАЗа», иномарки Hyundai и пассажирского микроавтобуса в Ростовской области забрало жизни шести человек. Микроавтобус следовал по маршруту «Ростов — Миллерово». В сторону столицы движения транспорта в данный момент ограничено. Сейчас на трассе М-4 «Дон» Октябрьского сельского района, где произошло ДТП, работают 5 бригад «скорой помощи».

С места ДТП в Ростовской области, где погибли шесть человек, появились снимки и видео, по которым видно, что грузовой автомобиль на момент аварии стоял на дороге. На нем видны предупреждающие знаки, что, возможно, говорит о его принадлежности к дорожной службе. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоящий «КамАЗ» и перевернулся. Водительская часть микроавтобуса сильно смята. Другие подробности ДТП выясняются.

Ране массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском. В результате столкновения двух иномарок и автобуса с 60 людьми погибших не оказалось, пострадавшие доставлены в больницу.