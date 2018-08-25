В монгольском KFC отравились больше 240 человек

В монгольском ресторане KFC отравились больше 240 человек из-за загрязнений питьевой воды и содовой. Все случаи зафиксированы в Улан-Баторе. Об этом пишет Bloomberg.

В столице Монголии в ресторане, который открыт по франшизе KFC, из-за некачественных напитков 42 человека было госпитализировано, более сотни людей также получили проблемы со здоровьем. Рвота, диарея, лихорадка – наиболее распространенные последствия после визита в монгольский KFC, которые ощутили на себе посетители. В общей сложности отравились больше 240 человек.

Специалисты установили, что источником инфекционного заражения стала вода и содовая, где были выявлены кишечные палочки.

Представительство монгольского KFC уже заявило о том, что оказывает содействие в расследовании дела, так как безопасность клиентов и их здоровье является приоритетной задачей компании. Организация также принесла свои извинения в связи с тем, что людям пришлось испытать из-за отравления в KFC.