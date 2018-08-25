В монгольском KFC отравились больше 240 человек

Сегодня, 07:33 \\ Происшествия

В монгольском ресторане KFC отравились больше 240 человек из-за загрязнений питьевой воды и содовой. Все случаи зафиксированы в Улан-Баторе. Об этом пишет Bloomberg.

 В столице Монголии в ресторане, который открыт по франшизе KFC, из-за некачественных напитков 42 человека было госпитализировано, более сотни людей также получили проблемы со здоровьем. Рвота, диарея, лихорадка – наиболее распространенные последствия после визита в монгольский KFC, которые ощутили на себе посетители. В общей сложности отравились больше 240 человек.

Специалисты установили, что источником инфекционного заражения стала вода и содовая, где были выявлены кишечные палочки.

Представительство монгольского KFC уже заявило о том, что оказывает содействие в расследовании дела, так как безопасность клиентов и их здоровье является приоритетной задачей компании. Организация также принесла свои извинения в связи с тем, что людям пришлось испытать из-за отравления в KFC.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

СМИ: в Москве участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста

 Авария случилась 16 февраля примерно в 18:00 часов на Ленинградском шоссе. По данным СМИ, за рулем автомобиля BMW X-6, который совершил смертельный наезд на мужчину, находилась участница четвертого...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

 17 февраля ранним утром в Москве на Тверской улице произошла драка на охраняемой...

«Колхозники обзавидуются»: ТОП-5 тюнинговых машин LADA показали в сети

Любители тюнинга питают особую любовь к продукции российской компании «АвтоВАЗ». В сеть...

Массовая драка в Печатниках закончилась расстрелом

 Жители Чечни прибыли в Москву, чтобы расплатиться с азербайжанским обидчиком своего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ