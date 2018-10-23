Висячий мост с туристами обрушился в Китае

Сегодня, 03:00 \\ Происшествия

На юге Китая (провинция Гуандун) обрушился висячий мост вместе с туристами. В момент инцидента на подвесной конструкции находились шесть человек. Информацию передает The Sun.

 Висячий веревочный мост является одной из достопримечательностей виллы Beiguiyuan в районе Яндун города Янцзян (провинция Гуандун). В Сеть попало видео, на которм запечатлен момент обрушения конструкции моста.

На кадрах видно, как группа из шести человек, следуя друг за другом, пересекает висячий мост. В определенный момент замыкающий группу турист начинает раскачивать конструкцию из стороны в сторону, а также прыгать на ней.

Крепежная система моста не выдержала нагрузки, и произошло обрушение. Люди хватались за веревки, чтобы не упасть.

Никто из туристов не пострадал. Все они находились в страховочных поясах, чтобы обезопасить прохождение по опасному висячему мосту. Сама конструкция сооружения находится на рекой на высоте 2,5 метров.

Висячий мост в Китае пришлось закрыть на неопределенный срок. Автор видео, комментируя обрушение, отметил, что рад находиться в этот момент не на мосту.

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Автор - Мария Титова
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