В Сети появилась информация о смерти рэпера Саши Скула

В Сети появилась информация о смерти российского рэпера Саши Скула. Новость опубликовали в официальном паблике звезды.

В сообщении указано, что сердце Саши Скула остановилось сегодня в 12:11. Новость распространилась по аккаунтам поклонников рэпера, однако официальных ведомостей о смерти звезды «Версуса» не появилось.

По неподтвержденной информации, смерть рэпера наступила в связи с остановкой сердца. Эту новость уже успели сопоставить с аналогичной причиной гибели Децла.

Позже сообщение опровергли люди, лично знакомые с Сашей Скулом. Фанаты даже отметили, что пранк оказался достаточно жестким.