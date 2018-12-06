Американского школьника арестовали после отказа давать клятву верности

Шестиклассник ответил учительнице, что флаг Соединенных Штатов Америки для него символизирует расизм, а национальный гимн оскорбляет чувства темнокожих.

Зарубежные СМИ, в том числе популярное информационное агентство The Washington Post, передают подробности истории об американском школьнике, который был арестован из-за конфликта с учительницей. Согласно информации, которую предоставляет источник, 11-летний мальчик отказался вместе с другими детьми давать клятву верности флагу США и пояснил свою позицию. В ответ заменяющий учитель сказала ему, что он может поехать в другую страну, а после позвонила полицейским.

Однако в истории все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Агентство Bay News 9 уточняет, что школьник уже не раз обзывал работников учебного учреждения расистами и даже угрожал учителю физической расправой. Также известно, что его забрали в органы после того, как он совершил порчу школьного имущества. Мать же мальчика отрицает все обвинения.

Материал обсуждают в СМИ, так как еще в прошлом столетии Верховный суд США запретил принуждать детей к чтению клятвы. Тем не менее, в реальной жизни часто происходят случаи нарушений данного постановления. Более того, в некоторых штатах детей могут обязывать приносить клятву самому штату, например, в Техасе.