Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

17 февраля ранним утром в Москве на Тверской улице произошла драка на охраняемой территории Центрального телеграфа.

По сведениям свидетелей, между мужчинами изначально была словесная перепалка между охранником и прохожим. Затем разговор на повышенных тонах перешёл в драку, по ходу которой оба бойца упали на землю. В итоге потасовки молодой человек (прохожий) перестал дышать и вообще не подавал признаков жизни. Охранник даже не сразу заметил, что его соперник умер.

Как оказалось, погибший молодой человек был мастером спорта по рукопашному бою, его звали Геннадий Павлов, ему было 22 года, сам он из города Ливны, что находится в Орловской области.

О парне известно лишь то, что он с раннего возраста занимался спортом, а точнее - рукопашным боем. Служил в элитном подразделении ВДВ. Был многократным призёром соревнований, а в 2016 году победил на первенстве России по универсальному бою.

Из слов свидетелей стало известно, что охранник поначалу вежливо попросил парня успокоиться и показать документы, а затем, чтобы тот объяснил, зачем он пришёл на охраняемую территорию. Павлов вёл себя неадекватно, а затем начал ругаться на охранника. Соответственно, после этого началась словесная «борьба», а затем слова переросли в действия.

После того, как охранник не обнаружил признаков жизни у своего соперника, он сообщил об этом своему руководству, вызвал скорую, а затем попытался самостоятельно оказать первую помощь.

После приезда «кареты скорой помощи», врачи окончательно подтвердили, что юный спортсмен погиб.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. Разбираются в том, что делал юноша на территории Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По предварительным данным, Геннадий Павлов направлялся домой от ночного клуба, но потерялся и забрёл не туда.